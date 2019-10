Rihanna et Jagmeet Singh connectés sur Instagram

La popularité grandissante du chef néo-démocrate Jagmeet Singh a dépassé la frontière puisque même la chanteuse et actrice barbadienne Rihanna s’est abonnée à son compte Instagram.

L’élu de Burnaby-Sud, en Colombie-Britannique, l’a lui-même révélé lors d’une entrevue à l’émission télévisée «The Social» à Toronto. C’est son épouse Gurkiran Kaur, qui est designer de mode, qui l’a appelé et s’est mise à crier que Rihanna le suivait maintenant

Constatant qu’il n’était pas plus enthousiasmé, elle lui aurait dit «c’est le plus beau jour de ma vie», plus même que lors de leur mariage en 2018.

L’une des animatrices de l’émission Melissa Grelo a alors rappelé que si les deux se suivaient, ils pouvaient donc se parler.

«Je peux juste dire que je l'ai remerciée [de m’avoir suivi], puis elle a répondu à cela», a dit M. Singh sans toutefois en dire plus sur la teneur du message de la vedette mondiale, à qui l’on doit plusieurs succès musicaux.