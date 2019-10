«Ses photos sont aussi belles que celles de Trudeau en 2015»

À la lumière des plus récents sondages, Mario Dumont attribue la récente ascension du nouveau Parti démocratique (NPD) à la campagne efficace que mène son chef.

«Je trouve que les photos résument les campagnes et quand je regarde celles de Jagmeet Singh je me dis: ‘’ce n’est pas compliqué, elles sont aussi belles que celles de Justin Trudeau en 2015’’», analyse l’animateur.

«Ce qu’on sent de lui, c’est une campagne positive et qui marche», précise-t-il, une stratégie qui semble avoir porté ses fruits puisque son parti a gagné quatre points au niveau fédéral dans le plus récent sondage Léger.

Mario Dumont souligne toutefois aussi la ténacité du chef néodémocrate, qui a gardé le cap malgré les embûches.

«Même quand ses sondages étaient mauvais, ça avait toujours l’air de bien aller», conclut-il.

Avec la poussée fulgurante du Bloc québécois et cette nouvelles tangente positive au NPD, la situation devient ainsi très volatile à l’approche du 21 octobre, jour du vote, selon Mario Dumont.

«Il y a un mois, c’était le parti qui allait être lessivé, qui garderait entre 12 et 15 sièges au Canada et qui allait être rayé de la carte au Québec...mais là, ce n’est plus ça.»