Soirée intime avec King Melrose

King Melrose a mis fin à une absence de presque quatre ans sur disque en présentant, jeudi soir aux Studios Rouen, à Montréal, son plus récent effort intitulé «Le troi3ième album.

Dans une formule intimiste, le trentenaire a dévoilé le fruit de ses efforts des derniers mois, un travail qui a donné naissance à 12 chansons aux sonorités pop, dont «Lulu» et «L'amour me manque» qu'il a lancées plus tôt cette année.

La réalisation de cet opus qui a un petit goût rétro et électro a été confiée à Toby Gendron et Sylvain Michel.

Afin de mettre en mots ses émotions, l'auteur-compositeur-interprète s'est entouré des deux hommes, mais aussi de Fred Baron, Leïla Lanova, Lise-André Brissette et Sandrine Roy.

Outre «Le troi3ième album», la discographie de celui dont le vrai nom est Sébastien Côté comprend «Bleu» et un effort éponyme, respectivement parus en 2015 et 2014.

King Melrose a une poignée de spectacles à donner avant la fin de l'année. Il doit entre autres monter sur scène samedi à Saint-Jérôme, dans les Laurentides. Pour les autres dates: kingmelrose.com.