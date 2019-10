Son mari décédé reçoit sa carte électorale

Le mari de Pauline Charest, Denis Ouellet, est décédé il y a 3 ans. Pourtant, il a reçu sa carte électorale la semaine dernière, à son ancien domicile.

«C’est certain que ça ramène des souvenirs... j’avais tourné la page, et là ça me revient. Je ne comprends pas pourquoi j’ai reçu ça, j’ai même appelé des amies pour leur raconter», relate la dame.

Dans sa cuisine, Mme Charest a rencontré notre journaliste de TVA Nouvelles. Elle lui a montré le certificat de décès de celui qui a partagé sa vie pendant 10 ans, un certificat qu’elle a reçu à la même adresse, il y a 3 ans. Aujourd’hui, elle se demande pourquoi Élections Canada n’a pas été informé de la situation.

«Est-ce qu’il y a des gens qui se parlent chez Élections Canada? Moi je vais les appeler, ça c’est certain.»

Une tâche colossale

Chez Élections Canada, la tâche est colossale. Pour l’élection fédérale actuelle, environ 27 millions de cartes d’électeurs ont été envoyées partout au pays. Chaque année, près de 15% des informations changent : des décès, des déménagements, des nouveaux arrivants, etc. La mise à jour de la base de données est donc un travail continu et perfectible.

Joint au téléphone, un porte-parole de l’organisation, Serge Fleyfel, invite les électeurs à contribuer cette mise à jour. Il rappelle que la carte d’électeur n’est pas une carte de vote, mais bien une carte d’informations. S’il y a des erreurs, il faut le dire, notamment via l’adresse courriel de l’organisme: elections.ca.

Des électeurs compréhensifs

Quelques électeurs rencontrés à Sherbrooke considèrent qu’il est plutôt normal que des erreurs se glissent dans le processus et mentionnent que les erreurs ne sont tout de même pas la norme.

«Dans mon entourage, personne n’a eu de problèmes. Dans ma résidence aussi, sur une centaine de voisins, je n’ai pas entendu de gens se plaindre, affirme Georges Poulin, citoyen de Sherbrooke. Ça arrive à chaque élection quelques erreurs, je ne trouve pas ça très grave.»