Centre-ville de Montréal: travaux d’urgence sur une conduite principale d’eau potable

Des travaux d’urgence visant la réhabilitation et la reconstruction d’une conduite principale d’eau potable située le long du tunnel Ville-Marie, entre l’avenue Atwater et la rue Guy, se mettront en branle le 17 octobre.

Selon les détails annoncés vendredi par la Ville de Montréal, les travaux s’étireront jusqu’au printemps 2020.

C’est un «état de détérioration important» qui force la Ville à lancer ces travaux d’urgence, qui, soulignons-le, n'entraîneront normalement pas d’interruption de l’accès à l’eau potable.

Ainsi, la conduite située sous les rues de la Cathédrale et Saint-Antoine sera réhabilitée et une partie de la conduite principale sous la rue Saint-Antoine, entre l’avenue Atwater et la rue Guy, sera reconstruite, a-t-on précisé, par communiqué.

Les premiers contrats doivent être octroyés en vitesse lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal et du conseil d’agglomération le 16 octobre. L’administration Plante souhaite par ailleurs que «le processus d’adoption des futurs contrats soit accéléré».

Des entraves

Ces travaux d’urgence vont ajouter des entraves importantes pour les automobilistes circulant dans ce secteur du centre-ville, mais la Ville promet la mise en place de mesures de mitigation pour faciliter la mobilité et une coordination avec le ministère des Transports.

Ainsi, une voie sera ouverte sur la rue de la Cathédrale, entre les rues Saint-Jacques et Notre-Dame; une à deux voies seront ouvertes selon les phases de travaux sur la rue Saint-Antoine, entre la rue Guy et l’avenue Atwater; enfin, il y aura fermeture complète du boulevard Georges-Vanier, en direction nord, entre les rues Saint-Jacques et Saint-Antoine, et en direction sud, des rues Baile à Saint-Antoine.