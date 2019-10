Il faut moins de 3 minutes pour qu'une pièce s'embrase complètement

Des élèves de Saint-Quentin ont pu constater ce matin à quel point un incendie peut se propager rapidement. Dans le but de faire de la prévention, les pompiers les ont placés aux premières loges d’une simulation, très réaliste.

La brigade de cette municipalité du Nouveau-Brunswick a construit une petite pièce de maison, des plus banales, dans un seul but, y mettre le feu.

«Je voulais monter la prévention d’un cran et je me suis dit qu’en faisant une présentation comme ça, on ne pouvait pas être plus réel que ça», explique le chef, Serge Cayouette.

Quinze secondes après le début de l’incendie, les détecteurs de fumée se mettent en marche. «Dans la réalité, avec les pompiers ce sera 2, 3, 4, 5 ou 10 minutes; ça, c’est la seule chose qui peut vous sauver», assure le prévôt provincial des incendies Michael Lewis.

Même sans accélérant, il ne faut que quelques secondes pour que le mobilier s’enflamme. «Tant que tu n’as pas vécu ça, tu ne sais pas vraiment à quoi t’attendre. Ça m’a vraiment marqué et je vais m’assurer de faire attention quand je vais allumer quelque chose», a commenté un étudiant.

«C’est vraiment impressionnant à voir. C’est quelque chose qu’on n’a jamais vu et ça peut arriver à n’importe qui, n’importe quand. C’est bon qu’on soit informés», lance une autre participante.

En moins de trois minutes, l’embrasement est généralisé. Les résidents de cette maison fictive devraient déjà avoir évacué. «Ne jamais retourner à l’intérieur. La vitesse à laquelle le feu progresse, les conditions changent en 10-15 secondes... C’est incroyable», explique le chef pompier.

C’est le directeur de l’école, Paul Castonguay, qui a procédé à l’extinction. «On voit tous les dangers que ces hommes-là prennent pour la communauté, pour les gens. Chapeau à eux autres», a-t-il tenu à souligner.

Les images de ce brasier et de ce qui en reste resteront longtemps gravées dans la mémoire des étudiants.