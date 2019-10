La frontière ne dérougit pas

Ce sont plus de 1000 demandeurs d’asile qui, chaque mois, arrivent par autobus au centre-ville de Montréal, rêvant de la citoyenneté canadienne et d’une meilleure vie.

Ils proviennent du Salvador, du Mexique, du Soudan en Afrique et d’Haïti pour ne nommer que ces pays. On les héberge temporairement au YMCA de la rue Tupper à Westmount et même dans l’ancien hôpital Royal Victoria.

Alors que la campagne fédérale bat son plein et qu’il est question de l’immigration, TVA Nouvelles a voulu connaître l’état de la situation à la frontière.

Plusieurs sources nous disent que depuis l’été, ça ne dérougit pas sur le chemin Roxham. On dénombre entre 50 et 60 passages irréguliers au quotidien.

Au YMCA, ils sont entre 1000 et 1200 migrants hébergés chaque jour. Pas trop d’inquiétudes auprès des autorités qui gèrent l’hébergement, car il y a encore des places disponibles pour les accueillir temporairement.

Dans le récent «Face-à-Face 2019» diffusé à TVA, le chef du NPD a indiqué que son parti souhaitait suspendre l’entente entre le Canada et les États-Unis sur les tiers pays sûrs.

Cela ferait en sorte que les demandeurs d’asile en provenance des États-Unis auraient à adresser leur demande en passant par un poste frontalier officielle plutôt que de traverser la frontière via le chemin Roxham. Yves-François Blanchet du Bloc québécois l’a appuyée.

Les conservateurs, eux, veulent modifier l’entente qui ferait en sorte que les demandeurs seront retournés aux États-Unis, dans leur premier pays d’accueil. Justin Trudeau affirme que le système actuel en place fonctionne.