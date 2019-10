Saguenay remboursera en partie les produits hygiéniques réutilisables

La Ville de Saguenay remboursera bientôt une partie des frais d’achats de produits hygiéniques féminins réutilisables.

Facture en main, les citoyennes qui se seront procuré des coupes menstruelles, des serviettes hygiéniques ou des tampons réutilisables pourront se présenter aux bureaux de l’organisme environnemental Eurêko!, où on leur remettra une partie de la somme dépensée.

La valeur du remboursement reste à déterminer, mais pourrait représenter 50% de la facture, jusqu’à concurrence de 50$.

Un programme similaire existe déjà pour les couches réutilisables.

«De plus en plus, on a des problèmes dans les usines d’épuration, explique Simon-Olivier Côté, président de la commission du développement durable de Ville de Saguenay.

«Il y a beaucoup de [matières non réutilisables] qui arrivent, qui brisent les machines. On veut faire également la réduction des plastiques à usage unique, donc c’est une autre façon d’y travailler. Ça vient rejoindre un ensemble de mesures qu’on a dans notre plan de développement durable», ajoute M. Côté.

De tels programmes existent déjà dans certaines régions du Québec, notamment à Montréal, à Boisbriand et à Mascouche.

La gamme de produits pouvant faire l’objet d’un remboursement inclut des savons écologiques, ainsi que des produits d’incontinence et des compresses d’allaitement réutilisables.

«C’est des demandes qu’on a depuis un certain temps, admet Simon-Olivier Côté. On s’est dit qu’on était rendu là».