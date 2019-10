Thetford Mines: arrêté avec trois armes dans un sac de sport

Des policiers de Thetford Mines ont surpris un homme qui transportait des armes à feu prohibées dans un sac de sport, dont l’une était chargée, cette semaine.

Les agents de la sûreté municipale effectuaient la surveillance d’un point de vente de stupéfiants sur la 9e Rue Nord, mercredi, lorsque Dale Tétreault, 29 ans, un individu connu des milieux policiers, en est sorti.

Ils l’ont interpellé et ont trouvé dans son sac un petit arsenal: trois armes de chasse tronçonnées, dont l’une était chargée, un total de 17 cartouches de calibre 12 et même un «étrangleur», mentionne la police.

Lors d’une perquisition subséquente au point de vente, les policiers ont saisi des comprimés apparentés à de la méthamphétamine et du liquide ressemblant au GHB. Ces substances ont été confiées aux laboratoires de Santé Canada pour en confirmer la nature exacte.

Selon la police de Thetford Mines, Dale Tétreault a comparu au palais de justice de Thetford Mines, jeudi, sous une accusation de possession d’une arme à feu pendant interdiction. Il a ensuite été transporté au centre de détention de Québec où il demeure détenu.

Au moment de son arrestation, le prévenu faisait l'objet de quatre ordonnances de probation en plus de deux ordonnances d’interdiction en matière d’armes à feu. En mars et avril 2017, il avait été déclaré coupable et condamné à une peine d’emprisonnement pour des infractions en matière de trafic de stupéfiants.

Tétreault doit revenir en cour le 16 octobre pour la suite des procédures. Des accusations supplémentaires en matière d’armes à feu et de non-respect de conditions pourraient s’ajouter dans son dossier.