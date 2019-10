Un avocat de 5,6 livres fracasse un record du monde...et fait un géant guacamole!

La famille Pokini d’Hawaï peut se targuer d’être désormais inscrite dans le très estimé livre des records Guinness pour avoir cultivé un avocat d’un poids de 5,6 livres, établissant le record du plus lourd au monde, selon CNN.

Le précédent record était détenu par un avocat de 5,5 livres, selon Guinness, et avait été cultivé par une hawaïenne en janvier 2018.

Juliane Pokini a indiqué que la famille avait reçu la graine de son beau-frère, Dickie Marciel, qui l'avait extraite de l'avocatier de ses parents à Kailua, Oahu.

De la floraison à la récolte, Pokini a déclaré qu'il fallait environ 10 mois à l'avocat pour atteindre son poids maximal.

«Alors qu'il était encore dans le pot, notre fils l'a sorti deux fois, nous ne pensions pas qu'il survivrait, mais ça a été le cas», a-t-elle expliqué.

«Quand nous l'avons planté dans le sol, nous n'y avons jamais rien fait, à l'exception de quelques coupes de temps en temps.»

Après avoir documenté sa taille, la famille a utilisé son énorme avocat pour fabriquer rien de moins qu'un guacamole.

Ils ont pu en faire assez pour nourrir environ 20 personnes. Normalement, 10 avocats sont nécessaires pour en produire la même quantité.

En 2018, certains des plus grands avocats du monde pesaient un peu moins de 4 livres et étaient cultivés en Australie. On leur a donné le nom «Avozillas», car ils sont environ cinq fois plus gros que la moyenne des avocats.