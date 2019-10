Une adolescente de 17 ans recherchée à Lévis

Le Service de police de la Ville de Lévis (SPVL) sollicite l’aide du public afin de retrouver une jeune femme de 17 ans disparue depuis quelques jours.

Kylie Marcoux, une résidente de Lévis, a quitté son domicile dans la nuit du 6 au 7 octobre 2019.

Lors de son départ, elle portait un chandail bleu et des pantalons foncés. Elle a un tatouage «514» au niveau du mollet. Elle mesure 1,63 m (5 pi 4 po) et pèse 52 kg (115 lb). Elle a les yeux et les cheveux bruns.

Il s’agit d’une jeune transgenre qui a pour nom de naissance Danick Marcoux.

«Nous avons des raisons de craindre pour sa sécurité. Elle pourrait se trouver du côté de la ville de Québec, dans l’arrondissement de Sainte-Foy», a fait savoir le SPVL.

Tout renseignement pouvant permettre de retrouver cette personne doit être transmis au SPVL, au 418 832-2911 ou au 911 si vous la voyez.

Il est aussi possible de communiquer avec la ligne TEL-LIEN (418 835-5436). Les informations reçues seront traitées de façon confidentielle.