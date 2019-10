De petits gestes pour sauver la planète

Depuis 2007, les amis de la montagne ont planté une quinzaine de milliers d’arbres grâce à l’argent de donateurs privés. La bénévole Thérèse Nadeau est convaincue que chaque arbre fait la différence.

Alors que l’urgence climatique est déclarée et que l’importance se fait de plus en plus sentir dans la vie quotidienne et au coeur de la campagne électorale, les manifestations pour le climat sont de plus en plus nombreuses.

«Ces gestes-là ont leur nécessité, mais moi je pense que ça [planter des arbres], c’est plus efficace», affirme Mme Nadeau, qui maintient un mode de vie zéro déchet depuis cinq ans.

Les gens sont néanmoins plus enclins à aider les amis de la montagne dans le contexte actuel.

«Le mont Royal, c’est un joyau montréalais, dit la bénévole Sarah Hamel. C’est sûr qu’on sent un engouement. Les gens sont peut-être plus conscients de l’importance de l’environnement dans nos vies.»

Les amis de la montagne sont un organisme de bienfaisance fondé en 1986. Il regroupe des citoyens et différentes associations pour favoriser la conservation du mont Royal.