Ils doivent faire une centaine de kilomètres pour aller voter

Les électeurs de Murdochville qui veulent voter par anticipation devront faire plus d’une centaine de kilomètres pour exercer leur droit de vote.

Du 11 au 14 octobre, les bureaux de scrutin pour le vote par anticipation sont ouverts partout pays, sauf à Murdochville.

« Il n’y a pas de réponse justifiable pour expliquer cette absence du bureau de vote par anticipation », déplore le directeur général de la municipalité de Murdochville, Paul Langlois.

C’est la première fois, selon la municipalité, que Murdochville n’a pas son bureau de vote par anticipation. « Ça nous a surpris. On a cherché à savoir pourquoi et on n’a pas vraiment eu de réponse », admet Paul Langlois.

S’ils ne peuvent pas voter le 21 octobre, les électeurs de Murdochville ont trois options : se rendre à Gaspé, à Grande-Vallée ou à Mont-Louis. Dans tous les cas, le trajet aller-retour prend au minimum 1h30en voiture.

« C’est déplorable. C’est insultant pour la place aussi. C’est blessant. Moi, je suis une personne handicapée, j’ai toujours aimé ça entendre parler des élections. Mais cette année, vous n’aurez pas mon vote parce que je n’irai pas. Moi, faire long de route pour aller voter, non merci.», dénonce Lucette Boucher-Thériault, citoyenne de Murdochville.

« Ça tombe toujours le 21 octobre, les élections fédérales. Ici, c’est le temps de la chasse, les gens ne sont pas là. Souvent, ils allaient voter par anticipation. C’est comme si on décourage le monde d’aller voter », dénonce Éric Hébert, candidat du Parti populaire du Canada dans Gaspésie – Les Îles et résident de Murdochville.

Devant ce constat, Éric Hébert a décidé de mettre sa campagne sur pause pour aider ses concitoyens.

« J’ai pris les quatre jours du vote par anticipation pour être disponible. J’ai fait des annonces, ici, pour montrer que s’il y a des gens qui veulent vraiment aller voter, je suis prêt à leur faire gratuitement la navette », explique-t-il.

Paul Langlois estime que le taux de participation de la ville sera certainement affecté.

Murdochville aura tout de même son bureau de vote lors du jour du scrutin, le 21 octobre.