La montréalaise WSP Global renforce sa présence en Europe

La firme montréalaise de génie-conseil WSP Global, anciennement Genivar, renforce sa présence en Europe en se portant acquéreur de Lievense Holding B.V., une société néerlandaise de services-conseils multidisciplinaire.

WSP a indiqué en annonçant cette acquisition, vendredi, qu’elle est financée au moyen de ses liquidités et de ses facilités de crédit disponibles, sans toutefois rendre public le montant de la transaction. L’entreprise a aussi indiqué que l'acquisition lui permettra de s’implanter sur le marché néerlandais.

Lievense, qui compte 375 employés, figure parmi les 15 premières sociétés de services-conseils en ingénierie des Pays-Bas. L’entreprise est active dans les secteurs du bâtiment, de l’environnement, de l’énergie, des infrastructures et de l’eau.

«Cette transaction, qui s’inscrit dans notre stratégie de développement, nous confère une présence aux Pays-Bas, tout en renforçant notre leadership en Europe – où, incluant nos collègues au Royaume-Uni et en Irlande - nous comptons aujourd’hui 16 000 collaborateurs, a indiqué Magnus Meyer, chef de la direction de WSP en Europe. Grâce à cette acquisition, nous renforçons notre approche d’acteur mondial disposant d’une forte présence locale, et nous nous réjouissons à l’idée d’accueillir tous nos nouveaux collègues au sein de WSP.»

L’acquisition de Lievense est la troisième du genre en quelques semaines pour WSP. Au début septembre, WSP avait annoncé l’acquisition d’Orbicon, une société de services-conseils danoise spécialisée dans les secteurs de l’environnement, de l’approvisionnement et de l’infrastructure, ainsi que du bâtiment, alors qu’en août, elle avait annoncé la conclusion d’une entente définitive en vue d’acquérir Ecology and Environment, une société d’experts-conseils en environnement établie aux États-Unis.

WSP, qui compte 49 000 employés à travers le monde, est spécialisée dans les services d’ingénierie et de conception dans les secteurs du transport et des infrastructures, du bâtiment, de l’environnement, de l’énergie, des ressources naturelles et de l’industrie. Elle offre également des services-conseils stratégiques.