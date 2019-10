Le marathonien prodige Eliud Kipchoge franchit la barre mythique des deux heures

Le prodige Eliud Kipchoge est devenu le premier homme à passer sous la barre mythique des deux heures au marathon samedi lors d'une course non officielle à Vienne taillée sur mesure pour permettre l'exploit.

Bien aidé par une armée de 41 «lièvres» tout de noir vêtus jusqu'à 500 m de l'arrivée, le champion olympique kényan, en short noir et maillot blanc, a bouclé son parcours en 1 h 59 min 40 sec, soit quasiment deux minutes de moins que son record du monde (2 h 01 min 39 sec) établi dans des conditions homologuées à Berlin l'an dernier.

Dans la capitale autrichienne, le coureur de 34 ans s'est élancé à 8h15 locales, par une température fraîche, sur un circuit plat de 9,9 km, à parcourir un peu plus de 4 fois, avec, au terme des 42,195 km, le fol espoir d'écrire l'histoire de l'athlétisme.

«Marquer l'histoire, c'était mon but. Je suis un homme heureux. Il n'y a pas de limites humaines», a confié au micro des organisateurs le recordman du marathon après son exploit, qu'il compare à «marcher sur la Lune» pour la première fois.

C'est dans l'ancienne réserve de chasse du Prater, dans le centre de Vienne, qu'a eu lieu l'expérience qui a suscité quelques critiques, certains estimant qu'il s'agissait davantage d'un événement médiatique et commercial que d'un exploit sportif.

Le sponsor de l'épreuve est le géant britannique de la pétrochimie Ineos dont le patron milliardaire, Jim Ratcliffe, a fait du sport son nouveau champ d'investissement. Seules les caméras de l'organisateur ont été autorisées à filmer la course, qui s'est déroulée sous les yeux de nombreux spectateurs parmi lesquels Chris Froome, le quadruple vainqueur du Tour de France et leader de l'équipe cycliste Ineos.

Un parcous parfait

Pour mettre son champion dans les meilleures conditions, le sponsor n'a rien laissé au hasard: trois mois et demi de préparation du tracé, un parcours asphalté pour ne présenter aucune imperfection, une piste testée à maintes reprises notamment grâce à des logiciels de simulation, un jour et un horaire choisis en fonction de conditions météo favorables (température, taux d'humidité, qualité de l'air) et même ... la chute automnale des feuilles des arbres contrôlée de près.

En raison de ces conditions particulières, la performance ne sera pas homologuée par la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF).

Pour gravir son Everest, Kipchoge a bénéficié de l'aide de 41 «sherpas» de très haut niveau, comme l'ancienne légende du fond Bernard Lagat, deux des frères Ingebritgsen qui règnent sur le demi-fond et le fond européen, ou encore le champion olympique du 1500 m, Matthew Centrowitz.

Tel un président courant son jogging entouré de gardes du corps, le longiligne Kényan (1,67 m, 52 kg) a ainsi bénéficié d'un tempo régulier autour de 2 min 50 sec au km assuré par ces lièvres qui se relayaient par groupes de sept autour de lui, tous les 5 km. Et une voiture de tête donnait le tempo devant eux.

C'était la deuxième fois que Kipchoge s'attaquait à la barre des deux heures dans des conditions de ce type.

Sur le circuit automobile de Monza (Italie), en mai 2017, le Kényan avait manqué pour 25 secondes de passer sous les deux heures, lors d'un événement similaire organisé par des sponsors.

«Je suis l'homme le plus heureux du monde d'avoir couru moins de deux heures, pour inspirer beaucoup de gens, pour dire aux gens que l'être humain n'a pas de limites», a-t-il déclaré après la course.

Un des nombreux fans kényans présents à Vienne, William Magachi, 33 ans, s'est dit «chanceux» d'avoir vu ce «moment historique». «C'est une source d'inspiration pour beaucoup de gens, je suis très fier. C'est un moment historique. Cela ne s'est jamais produit et pourrait ne jamais se reproduire de mon vivant.»

Au Kenya, dans la ville d'Eldoret (ouest) où la famille Kipchoge est installée, plus d'un millier de personnes ont assisté à son exploit retransmis sur un écran géant, a constaté un photographe de l'AFP. La foule a exulté, jetant en l'air casquettes et bouteilles d'eau.

Le Kényan est l'un des plus grands coureurs de tous les temps, révélé au public lors de sa victoire sur 5.000 m des Mondiaux de Paris en 2003. Vainqueur du marathon des JO de Rio (2016), Eliud Kipchoge est quasiment invaincu sur cette distance depuis 2013. Cette fois, il disait vouloir «courir pour l'histoire». Il y est définitivement entré ce samedi.