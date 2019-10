Une fillette d'un an meurt écrasée par une camionnette dans le Centre-du-Québec

Une fillette d’à peine 1 an est morte écrasée par une camionnette, samedi après-midi, dans la cour d’une résidence de Saint-Samuel, dans le Centre-du-Québec.

Le drame est survenu sur le 3e rang Ouest sur le coup de 13h30 quand un homme au volant du véhicule a reculé et écrasé l’enfant.

Selon les informations partagées par la Sûreté du Québec (SQ), le décès de la petite victime a été constaté sur place.

«Pour une raison restant à déterminer, le conducteur de la camionnette reculait dans une entrée privée et c’est à ce moment-là que la collision est survenue avec l’enfant de 1 an et quelques mois», a relaté l’agent Louis-Philippe Bibeau de la SQ.

Une enquête a été ouverte pour comprendre les causes et les circonstances de ce triste événement.