Un cas «pas assez lourd» pour les soins à domicile

Un résident de L’Ancienne-Lorette déplore le manque de services offerts par le CLSC. Souffrant d’un cancer de la vessie et d’un cancer de la prostate depuis plusieurs années, il réclame des soins à domicile.

Edmond Beaudin, 59 ans, a subi deux néphrostomies et doit vivre avec deux sacs de selles et deux sacs d’urine. Bien que ses mouvements soient limités, on réclame tout de même qu’il se rende au CLSC en transport en commun, car son cas n’est «pas assez lourd».

«Si ça lâche, ça coule ça, et c’est un désastre, car il n’y pas de moyens dans l’autobus, a dit M. Beaudin en entrevue à TVA Nouvelles. Les premières semaines, quand je suis sorti de l’hôpital, ils venaient me changer à la maison. Je me sentais en sécurité.»

Son médecin a recommandé que ses pansements soient changés deux fois par semaine. Or, au CLSC, on l’a informé qu’il pouvait les garder plus longtemps. M. Beaudin doit également fournir son propre matériel.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale n’avait pas fait suite à notre demande d’entrevue samedi midi.