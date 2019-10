Éjectée d'un manège, une fillette de 10 ans meurt au New Jersey

Une jeune fille de 10 ans est décédée samedi soir après avoir été éjectée d’un manège en mouvement pendant un festival organisé dans le canton de Deerfield, au New Jersey.

Le manège, appelé «Extreme», entraîne ses passagers dans un mouvement de rotation horizontale, selon CNN.

La jeune fille a subi de graves blessures après avoir été catapultée, a déclaré la police de l’État du New Jersey dans un communiqué.

Elle a été transportée par avion à l’hôpital universitaire Cooper, où elle a été déclarée morte quelques minutes plus tard. La jeune fille n'a pas été identifiée et la cause et les circonstances de son décès font toujours l'objet d'une enquête, a annoncé la police.

Skelly's Amusements, la compagnie qui exploite des manèges lors du festival, a déclaré coopérer pleinement à l'enquête, dans un message publié sur Facebook.

«Nous avons le cœur brisé. Les mots ne peuvent exprimer nos sentiments et nous exprimons nos plus sincères condoléances à la famille et aux personnes touchées par cette tragédie. Nous vous demandons de les garder dans vos pensées», résume la compagnie.