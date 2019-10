Il traverse les États-Unis pour se faire 10 000 amis

Rob Lawless a une mission : parcourir les États-Unis, rencontrer 10 000 nouveaux amis, et documenter son périple sur les médias sociaux.

Son projet, «Rob’s 10K Friends», le pousse à rencontrer des inconnus pour en apprendre plus à leur sujet. Il s’assoit avec eux pour une heure et improvise ses questions au fur et à mesure. Puis, il publie un résumé de sa rencontre sur Instagram, et passe à la prochaine personne.

«Tout ce qu’on fait, c’est partager un bon moment. Il n’y a pas de pression, et je crois que ça met les gens à l’aise», indique Rob Lawless à CNN.

En moyenne, le jeune homme rencontre quatre personnes par jour. Son premier rendez-vous est à 10 h, et son dernier, à 16 h.

À ce jour, il a fait la connaissance de près de 3000 inconnus qui sont devenus des amis.

Son projet a pris de l’ampleur après qu’il a été mis à la porte de son emploi. Il a alors commencé à chercher des commanditaires pour rencontrer des gens à temps plein.

À mesure que son projet gagne en popularité, il reçoit de plus en plus de messages d’inconnus intéressés à le rencontrer. Sa plus vieille amie, Eva, a 98 ans, et la plus jeune est Porter, 5 ans, atteint du syndrome de Down.