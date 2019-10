L’état d’urgence sera déclaré au Manitoba

Le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, déclarera l'état d'urgence à la demande du fournisseur d’électricité Manitoba Hydro, en raison de la tempête de neige précoce qui sévit sur le sud de la province.

«J'ai parlé à Manitoba Hydro, a déclaré le premier ministre progressiste-conservateur, qui a fait le point sur la tempête samedi après-midi à l'Assemblée législative du Manitoba et repris par le «Winnipeg Sun». Ils ont officiellement demandé l'état d'urgence, ce qui leur donnerait des pouvoirs supplémentaires pour accéder à des ressources, des fournitures et du matériel dont ils ont besoin pour rétablir le courant le plus rapidement possible.»

Si l’état d’urgence était déclaré, ce serait la première fois en cinq ans. La dernière fois, c'était en 2014 à cause d’inondations.

Dimanche matin, selon le fournisseur d’électricité, plus de 37 000 foyers sont sans courant, dont 2700 à Winnipeg et 5800 à Portage la Prairie.

«Les effets de la tempête se font maintenant sentir plus à l’ouest et au nord, suivant la trajectoire du système dépressionnaire, a déclaré Scott Powell, directeur des communications de Manitoba Hydro dans un communiqué de presse. Bien que les réparations avancent bien à Winnipeg, la quantité de neige autour de Portage la Prairie, d'Interlake et du nord nous empêche d’amener les équipes pour évaluer les dommages. De nombreuses routes sont complètement impraticables et nous allons devoir utiliser des motoneiges et des véhicules à chenilles pour accéder à des zones qui seraient autrement inaccessibles.»

Une dépression du Colorado s'est abattue sur le Manitoba depuis vendredi, faisant tomber des lignes électriques et cassant des branches d'arbres à travers la province sous le poids de près de 50 cm de neige, suivie samedi et dimanche par un peu moins de 90 mm de pluie verglaçante.