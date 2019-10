Dans le quotidien des candidats

Alors qu’il ne reste qu’une semaine à la campagne électorale, TVA Nouvelles va à la rencontre de cinq candidats, représentant cinq partis différents. Remplie de séances de porte-à-porte, de rassemblements et de réunions, la journée d’un candidat n’est pas de tout repos.

Pour Mélanie Joly, candidate libérale dans Ahuntsic-Cartier, la course à pied est le meilleur moyen de contrer le stress durant cette campagne.

«Ce que je dois faire, c’est courir entre cinq et dix kilomètres par semaine, confie-t-elle. Je dois demeurer active, sinon je deviens trop stressée, un peu anxieuse. Tu veux donner le meilleur de toi-même, alors tu ne veux pas transmettre ton stress. Au contraire, tu veux donner de l’énergie positive.»

Ilario Maiolo, candidat conservateur dans Saint-Léonard-Saint-Michel, a profité de la journée pour aller à la rencontre des électeurs, alors qu’il est possible de voter par anticipation jusqu’à lundi soir. Cet avocat qui a fait carrière dans le milieu humanitaire veut changer les choses en s’impliquant en politique.

«Le but de mon parcours professionnel, c’est de changer le quotidien des gens, améliorer leur qualité de vie, a dit cet avocat qui vit sa première campagne. Les travailleurs humanitaires font un travail incroyable pour alléger les souffrances. Toutefois, les solutions à long terme sont très souvent des solutions politiques.»

Les différents candidats préparent cette campagne depuis des mois. Ce rythme de vie s’est ainsi imposé bien avant le lancement en septembre.

«Les heures de sommeil sont courtes, admet Simon Marchand, candidat du Bloc québécois dans Hochelaga. Dans une journée typique, on sera debout à 6 h.»

Simon Marchand consulte la revue de presse à son réveil. Il sera ensuite à son bureau dès 7 h pour préparer la journée.

«On est en porte-à-porte ou au téléphone jusqu’à 21 h. Et de 21 h à minuit, on va faire le point et préparer le lendemain», explique Simon Marchand.

Notre journaliste rencontrera également Alexandre Boulerice, candidat du Nouveau parti démocratique dans Rosemont-La Petite-Patrie, et Daniel Green, candidat du Parti vert dans Outremont.