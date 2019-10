Les écrivaines canadienne Margaret Atwood et anglo-nigériane Bernardine Evaristo ont remporté lundi soir le prix Booker, le plus prestigieux prix littéraire de langue anglaise, pour «The Testaments» et «Girl, Woman, Other», respectivement.

C'est la troisième fois depuis sa création il y a 50 ans que le prix couronne simultanément deux livres.