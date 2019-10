Un titan des mers accosté à Québec

Le paysage automnal est idylle à Québec où le plus gros navire de croisière à n’avoir jamais accosté dans la Vieille Capitale se trouve aujourd’hui avec 4800 passagers à son bord.

Le luxueux Meraviglia est long de 315 mètres et transporte quelque 1500 membres d’équipage. La merveille des mers dont le lancement remonte à 2017 appartient à la compagnie MSC Croisières.

Immense piscine, spa, yacht club, chambre de luxe et suites, promenade intéreure de 96 mètres nommée la Galerie Meraviglia décorée de vitraux, boutiques, restaurants, lounge et même des spectacles du Cirque du Soleil. Tout est pensé pour les voyageurs.

Il y a fort à parier que les croisiéristes descendront tous du Meraviglia dans le but de voir l’historique Petit Champlain et emprunteront sûrement en grand nombre la côte de la Montagne pour admirer le Château Frontenac et le Vieux-Québec et surtout se remplir les yeux du panorama perchés sur la terrasse Dufferin.

TVA Nouvelles vous fera visiter en exclusivité l’immense navire aujourd’hui.