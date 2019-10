Andrew Scheer promet de réaliser le tramway à Québec

De passage à Québec, mardi, le chef conservateur Andrew Scheer a confirmé qu’il maintiendra l’aide financière fédérale de 1,2 milliard $ pour le projet de tramway s’il accède au pouvoir et reproche aux libéraux de mentir en soutenant le contraire.

Sachant que M. Scheer serait en visite dans la capitale, les libéraux ont tenté de lui couper l’herbe sous le pied, plus tôt en matinée, en prétendant dans un communiqué de presse que les coupes d’Andrew Scheer dans les projets d’infrastructures auront pour effet d’«annuler» l’investissement d’Ottawa dans le projet de transport collectif à Québec.

«La plateforme de coupes des conservateurs ne prévoit aucun montant pour le tramway de la ville de Québec, et promet plutôt des coupes de 18 milliards de dollars dans l’infrastructure. Notre région a besoin d’investissements dans l’infrastructure de transport en commun, car elle est en constante expansion, mais Andrew Scheer ne le comprend pas et emprunte plutôt la stratégie de Stephen Harper en négligeant Québec», a accusé le député libéral sortant dans Québec, Jean-Yves Duclos.

«C’est complètement faux. C’est un autre mensonge de la part des libéraux», a répliqué le chef du Parti conservateur lors d’un point de presse au Vieux-Port de Québec, dans le comté de M. Duclos qu’il espère ravir.

«J’ai fait un engagement, j’ai promis de continuer tous les projets qui étaient approuvés alors la réponse est claire, c’est oui, on va s’assurer que ce projet-là va se réaliser, a ajouté M. Scheer. Chaque projet qui a été approuvé et qui a des signatures de tous les niveaux de gouvernement, on va les respecter et on va continuer avec ces projets.»