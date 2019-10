Le défunt Bernard Landry règle plusieurs comptes dans sa biographie, y compris avec Pauline Marois et Jean-François Lisée, ce qui n’étonne pas nécessairement son ancien collègue péquiste Stéphane Bédard.

«Il n’y avait pas de gris avec Bernard Landry. C’était noir et blanc, mais la journée d’après ce pouvait être blanc et noir. Je l’ai parfois entendu dire des choses horribles sur quelqu’un, mais le lendemain, dire exactement le contraire. On doit faire attention, mais il reste qu’il a vécu douloureusement les événements d’après 2003 avec Pauline Marois, ça je le sais», raconte l’analyste politique.

Stéphane Bédard ne s’étonne pas non plus d’apprendre que l’ex-premier ministre entretenait des relations tendues avec Jean-François Lisée.

«On est face à des êtres qui sont surdimensionnés en termes d’égo. C’est sûr qu’il y a dû y avoir des flammèches. M. Landry n’était pas quelqu’un qui pouvait se faire mettre à sa place, que ce soit d’un élu et encore moins d’un non-élu.»

À l’inverse, Stéphane Bédard était bien au courant de la rivalité entre Bernard Landry et Pauline Marois.

«Ce n’est pas parce qu’on est dans le même parti politique qu’on est des amis. Parfois, tu aimes mieux aller manger avec quelqu’un d’en face qu’avec ta propre gang!», lance-t-il.

«Quelqu’un qui avait travaillé dans un cabinet avec Mme Marois, c’est rare qu’il allait travailler dans un cabinet avec M. Landry, ajoute-t-il. C’était comme l’huile et l’eau, ça ne se mélangeait pas, mais quand venait le temps de la bataille, ils étaient côte à côte»

