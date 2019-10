Deux sans-abri laissés à la porte d'un refuge en plein typhon

En plein typhon, un refuge doit accueillir quiconque s'y présente, a dû préciser mardi le premier ministre japonais, interrogé sur le cas de deux sans-abri auxquels l'accès a été refusé pendant que se déchaînait Hagibis qui a tué au moins 72 personnes.

Le chef du gouvernement, Shinzo Abe, a promis de prendre des mesures afin qu'une telle situation ne se reproduise pas.

Les deux hommes sans domicile avaient frappé à la porte d'un refuge aménagé à Taito, un arrondissement de l'est de Tokyo, alors que le puissant typhon, accompagné selon les météorologues nippons de rafales de l'ordre de 200km/h et de pluies «sans précédent», traversait furieusement l'immense agglomération et ses alentours.

Interrogé par l'AFP, un porte-parole de Taito a rapporté que les responsables des lieux leur avaient refusé l'hospitalité en leur expliquant que les refuges étaient prévus pour les habitants de l'arrondissement.

«Les refuges sont mis en place dans le but de protéger la vie des personnes affectées», a déclaré M. Abe, interrogé à ce sujet au Parlement. «L'on se doit d'accepter toute personne concernée», a-t-il ajouté, assurant qu'il prendrait des mesures pour éviter la répétition de cas similaires.

Hagibis a provoqué à travers le centre et l'est du Japon des inondations monstres et des glissements de terrain meurtriers.

Mardi soir, la chaîne de télévision publique NHK évaluait à 72 le nombre de morts, sur la base des informations récoltées par ses journalistes sur le terrain.

Selon le gouvernement, 1100 personnes sont sans toit à Tokyo, soit un quart des sans-abri du pays.

«Mais le chiffre réel pourrait être plus élevé car apparaît un nouveau type de sans-abri qui dorment dans des cyber cafés ou d'autres lieux publics», a déclaré à l'AFP une responsable gouvernementale.