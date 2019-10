Elle vole pour 600$ de pourboire et «petit change» dans des commerces de Saguenay

Une jeune femme de 18 ans a été arrêtée par la police de Saguenay après avoir commis plusieurs vols dans des commerces.

Eva-Rose Boulianne Flamand aurait visité plusieurs endroits où elle se serait emparée de pourboires et de l’argent de ce qu’on appelle la petite caisse.

Elle aurait ainsi mis la main sur plus de 600 $ en une seule journée.

La jeune femme aurait réussi à détourner l'attention des employés dans différents commerces. Dès qu'ils avaient le dos tourné, elle s'empressait de voler leur pourboire ou l'argent dans des petites caisses.

Elle aurait même subtilisé une somme qui se trouvait dans une boîte de chocolats vendus pour une œuvre de charité sur le comptoir d'un restaurant.

«C'était une dame bien mise qui désirait avoir un rendez-vous. Je lui en ai donné un... Je suis retournée en cabine. C'est donc juste avant qu'elle sorte qu'elle a pris l'argent dans la caisse», a raconté la propriétaire d'Excellence esthétique, Sylvie Gagnon.

Cette dernière s'est fait dérober son pourboire et l'argent de sa petite caisse, qui étaient dans un tiroir, derrière un comptoir.

La Jonquiéroise ciblait surtout des salons de coiffure, d'esthétique et des restaurants.

Son stratagème a même été filmé par des caméras de surveillance au restaurant Pizza d'Or de Chicoutimi-Nord.

«Dans ce genre de commerce-là, tous les montants d'argent sont importants. On comprend que pour les gens qui ont été floués, c'est quelque chose de très désagréable», a indiqué le porte-parole du Service de police de Saguenay, Luc Tardif.

Le Service de police invite les commerçants qui auraient été victimes de tels vols à porter plainte.

Il demande aussi aux commerçants d'être plus vigilants, en s'assurant de mettre le contenu du tiroir-caisse le plus loin possible des clients.