L'Allemagne veut augmenter de 74% les taxes sur ses vols

Le gouvernement allemand prévoit d'augmenter de 74% les taxes sur ses vols court-courrier dans le cadre des mesures pour lutter contre le dérèglement climatique, selon des sources au sein de l'exécutif.

Le projet de loi, qui comporte également une augmentation de 41% de la taxe sur les vols de plus de 2500 km, doit être approuvé mercredi par le Conseil des ministres, a précisé mardi à l'AFP une source gouvernementale.

Concrètement, l'État prélèvera dès avril 2020 13,03 euros par billets pour un vol court, contre 7,50 euros actuellement.

Pour les vols entre 2500 km et 6.000 km, la taxe sera de 33,01 contre 23,43 euros et pour les vols long-courriers, elle passera de 42,18 euros à 59,43 actuellement.

Au total, ces taxes doivent rapporter par an 740 millions d'euros supplémentaires à l'État allemand, et devraient plus que compenser l'effet de la baisse de la TVA sur les billets de train.

Dès janvier 2020, la taxe applicable aux billets de grandes lignes sera abaissée à 7% (contre 19% actuellement), soit le taux déjà en vigueur pour les voyages plus courts.

«Nous ne pouvons pas laisser l'Allemagne rater à nouveau ses objectifs environnementaux», avait expliqué la ministre de l'Environnement, Svenja Schulze, la semaine passée lors de la présentation du projet de loi climat.

Celle-ci «rend les objectifs climatiques allemands légalement contraignants pour la première fois», avait-elle ajouté, alors que la première économie européenne ne parviendra pas à l'objectif de 40% de réduction des émissions de CO2 par rapport à 1990 d'ici l'année prochaine.

L'Allemagne vise une baisse de 55% des émissions de gaz à effet de serre en dix ans, toujours par rapport au niveau de 1990, ainsi qu'une part de 65% de renouvelable dans sa production d'électricité.

Pour y parvenir, un système d'échanges de quotas d'émissions va être instauré en Allemagne notamment pour le transport et le BTP, des secteurs non concernés par celui qui existe déjà à l'échelle européenne.

Présenté en septembre après plusieurs semaines de négociation entre les conservateurs de la CDU/CSU d'Angela Merkel et les sociaux-démocrates (SPD), le projet a déjà été jugé peu ambitieux par l'opposition écologiste et plusieurs ONG environnementales.