À six jours des élections fédérales, le spectre d’un gouvernement minoritaire plane plus que jamais sur le Canada. Devant cette possibilité, Mario Dumont dresse mardi un portrait des différents scénarios qui pourraient découler de cette situation.

Tous les sondages actuels s’entendent sur une chose : les libéraux et les conservateurs sont au coude à coude et en régression dans les intentions de vote. À l’inverse, le Bloc québécois et le NPD ont observé une montée de leurs appuis au cours des dernières semaines. Peu importe la couleur du prochain gouvernement, les sondages actuels laissent croire que ce sera un gouvernement minoritaire qui sera formé le 21 octobre. Quelles sont les conséquences d’un tel gouvernement pour le fonctionnement parlementaire fédéral?

Une nouvelle élection à court terme?

Il y a d’abord la possibilité d’une élection à court terme, donc bien avant la fin du mandat de quatre ans d’un gouvernement élu. Mario Dumont estime peu probable ce scénario, du moins, à très court terme.

«Les partis vont sortir d’une campagne avec leur monde épuisé, les coffres complètement vides et probablement avec des dettes. [...] C’est une chose de dire que tu vas renverser le prochain gouvernement, mais dans les faits, si tu provoques une autre élection, il faut que tu aies les moyens de la faire.»

«Je ne pense pas qu’on va voir une autre élection dans trois mois ou dans six mois, poursuit-il. Le mandat ne durera probablement pas quatre ans, mais il va durer assez longtemps pour que les partis qui peuvent renverser le gouvernement aient le temps de se refaire une santé.»

Coalition ou pas?

Dans notre système parlementaire, les coalitions ne sont pas légion comme c’est le cas par exemple en Europe. On n’a qu’à penser au gouvernement minoritaire de Stephen Harper qui a gouverné sans coalition et au cours duquel les projets de loi et les budgets étaient votés à la pièce.

«Le gouvernement était conservateur, mais il s’assurait que s’il déposait quelque chose, il avait au moins un allié pour gagner le vote en Chambre», explique Mario Dumont.

Or, au Canada, on a vu des gouvernements de coalition. En Colombie-Britannique, par exemple, où les libéraux ont remporté les élections, le NPD et les Verts ont joint leurs forces pour renverser le gouvernement. «Le parti qui a eu le plus de sièges ne gouverne pas, c’est important», souligne l’animateur.

Le message des chefs

Justin Trudeau et Andrew Scheer : Les deux principaux chefs refusent d’envisager un scénario de gouvernement minoritaire et continuent de rêver à une majorité. Ils veulent devenir le premier ministre.

Jagmeet Singh : Le chef néodémocrate a radicalement changé son discours dans les derniers jours. Pendant quelques jours, il a laissé entendre qu’il renverserait un gouvernement conservateur. M. Singh est cependant vite revenu sur ses paroles.

«Tant qu’à voter pour le NPD, qui va aller coucher dans le lit avec Justin Trudeau, les électeurs vont se dire qu’ils ont intérêt à tout de suite voter pour les libéraux», note Mario Dumont.

Depuis lundi, il n’est plus question de coalition dans la bouche du chef néodémocrate.

Yves-François Blanchet : Le Bloc a souvent soutenu le gouvernement minoritaire de Stephen Harper à l’époque de Gilles Duceppe. Encore dans cette élection, le chef bloquiste reste en dehors de la question de la coalition en indiquant qu’il votera à la pièce, comme c’était le cas sous le gouvernement conservateur.