Plus de 200 appels en moins de deux heures

Les paramédics d’Urgences-santé ne savent plus où donner de la tête. TVA Nouvelles a appris qu’ils ont reçu plus de 200 appels mardi en moins de deux heures, à Montréal.

L’organisation cherchait en après-midi à trouver une explication à cette explosion d’appels inhabituelle via le 911. Les patients dont les cas sont non urgents doivent faire preuve de patience. L’attente peut varier entre quatre et six heures.

Entre 10 h à 11 h, Urgences-santé a reçu 104 appels et 99 appels entre 11 h et 12 h, pour un total de 203 appels.

Entre midi et 13 h, Urgences-santé nous dit être revenu à un volume normal de 60 appels à l’heure.

Pourtant, sur le réseau, l’organisation n’a rien noté de particulier en termes d’accidents ou autre phénomène médical d’ampleur. Urgences-santé a déployé des actions supplémentaires pour répondre rapidement aux appels. On a dû réduire notamment les pauses repas pour un moment précis.

Urgences-santé demande aux gens de composer info santé (811), un service de consultation gratuit et confidentiel, si votre situation ne nécessite pas un transport urgent.