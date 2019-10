L’industrie du taxi entreprendra des procédures judiciaires

L’industrie du taxi va entreprendre des actions judiciaires à la suite de l’adoption de la Loi 17, jeudi dernier.

L’annonce sera faite mardi matin en présence de plusieurs représentants de l’industrie du taxi qui feront également le point sur les recours collectifs en cours.

«Nous avons pris acte de la tentative ratée du gouvernement de mettre fin aux recours collectifs en déposant un amendement en ce sens, mardi dernier, finalement retiré le lendemain. Il est de notre devoir de vous informer de la suite des procédures actuelles et à venir», a déclaré Me Marc-Antoine Cloutier, avocat associé et président de Trivium avocats.

Rappelons que la loi prévoit l'abolition des permis de taxi, généralement acquis à grands frais par les chauffeurs ou les entreprises, permettant ainsi à d’autres services de transport comme Uber d'offrir leurs services.

Près de 22 000 chauffeurs ont vu la valeur de leur permis de taxi chuter. En guise de compensation, Québec proposait de verser plus de 800 millions $ aux détenteurs de permis sur cinq à six ans pour compenser cette perte de valeur.