Un débat à 12 pour les primaires démocrates

Douze candidats vont s'affronter ce soir en Ohio dans ce qui sera le plus imposant débat de l'investiture démocrate de l'histoire américaine.

On s’attend que la procédure de destitution du président Donald Trump et l’implication de Joe Biden et de son fils, Hunter, comptent parmi les sujets abordés.

Ce débat sera la chance pour Joe Biden de reprendre du galon, lui qui a perdu des plumes depuis quelques semaines, notamment en raison du scandale ukrainien qui implique son fils Hunter Biden.

De son côté, la sénatrice Elizabeth Warren tentera de consolider ses appuis, alors qu’elle est passée en tête des intentions de vote la semaine dernière.

Ce sera aussi le premier débat de Bernie Sanders depuis sa crise cardiaque de la semaine dernière. Le sénateur du Vermont a d'ailleurs dû ralentir le rythme de sa campagne.

Ce débat est celui de la dernière chance pour plusieurs candidats qui vivotent en queue de peloton et qui pourraient ne pas se qualifier pour le prochain débat prévu en novembre.

Le débat débutera dès 20 heures.

Notre journaliste Richard Latendresse sera sur place pour une couverture en direct toute la soirée.

Les candidats présents au débat :

L’ex-vice-président des États Unis, Joe Biden

Le sénateur du New Jersey, Cory Booker

Le maire de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg

L’ancien secrétaire du département du logement et du développement urbain, Julián Castro

La représentante d’Hawaï, Tulsi Gabbard

La sénatrice de la Californie, Kamala Harris

La sénatrice du Minnesota, Amy Klobuchar

L’ancien représentant du Texas, Beto O'Rourke

Le sénateur du Vermont, Bernie Sanders

Le milliardaire activiste, Tom Steyer

La sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren

L’entrepreneur Andrew Yang.