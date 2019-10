Une famille «attendant la fin des temps» découverte dans une cave

Une famille a été découverte par la police néerlandaise dans le sous-sol d'une ferme isolée du nord du pays où ils vivaient reclus depuis neuf ans pour, selon un média, «attendre la fin des temps».

La police a indiqué mardi avoir découvert six adultes, un homme et probablement ses cinq enfants. Lors d'une conférence de presse tenue plus tard dans la journée, le maire de la commune où la famille a été trouvée a fait état de la découverte au total de sept personnes dans le sous-sol.

«Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant», a confié Roger de Groot, le maire de Ruinerwold, village où se trouve la ferme perdue au milieu des champs et entourée d'arbres.

La police a annoncé mardi dans un tweet avoir «trouvé six adultes, qui sont actuellement pris en charge». «Tous les scénarios sont encore ouverts. Une enquête est en cours», a-t-elle ajouté.

C'est l'un des fils, âgé d'environ 25 ans, qui a permis cette découverte. Sale, vêtu de vieux vêtements, les cheveux en bataille, il s'était rendu dimanche soir dans un bar du village dans un état «confus», demandant de l'aide, a raconté le gérant du café, Chris Westerbeek, à la chaîne locale RTV Drenthe.

Le jeune homme a affirmé ne pas être sorti de la maison «depuis neuf ans», a-t-il rapporté.

«Il a dit qu'il n'était jamais allé à l'école et semblait très confus. Il parlait d'une manière enfantine», a poursuivi M. Westerbeek, qui a appelé la police après que le jeune homme eut assuré avoir besoin d'une aide urgente.

Arrivée sur les lieux, la police a arrêté un homme de 58 ans, le locataire de la ferme, «pour ne pas avoir coopéré à l'enquête». Il ne s'agissait cependant pas du père de famille.

Les personnes découvertes «avaient un mode de vie autarcique» dans la propriété depuis neuf ans, et plusieurs des enfants, désormais adultes, «n'ont pas été inscrits dans le registre des naissances», a indiqué le maire.

Selon RTV Drenthe, la famille vivait dans le sous-sol «dans l'attente de la fin des temps» et certaines des personnes découvertes «n'avaient aucune idée de l'existence d'autres personnes» dans le monde. La famille possédait un potager et d'une chèvre, d'après ce média.

La famille a été relogée dans un parc de vacances situé à proximité, selon les médias locaux.