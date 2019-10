Accident mortel impliquant un motocycliste à Shawinigan

Un motocycliste a perdu la vie, mercredi, à la suite d'une collision avec une voiture à Shawinigan.

Selon toute vraisemblance, une voiture aurait coupé la route à une moto sur le boulevard Huber-Biermans, tout près du viaduc de l'autoroute 55, en cherchant à effectuer un virage vers la gauche pour se diriger vers la voie rapide.

Le motocycliste, un homme dans la quarantaine qui demeurait à Shawinigan, a été gravement blessé en raison de l'impact. Il a succombé à ses blessures à l'hôpital, a confirmé la Sûreté du Québec (SQ) en soirée.

Le conducteur de la voiture a subi un choc nerveux.

Une enquête a été ouverte par la SQ pour tenter d'en apprendre un peu plus sur les causes et circonstances de cet accident.