L’élection du 21 octobre promet d’être l’une des plus serrées des 30 dernières années, avance le sondeur Jean-Marc Léger, qui a réalisé un aperçu de la situation dans chacune des provinces du pays à cinq jours du scrutin.

Flanqué de Mario Dumont, Jean-Marc Léger a fait le portrait de la situation pancanadienne alors que des luttes à quatre partis font rage dans différentes provinces, notamment au Québec.

Provinces de l’Atlantique

Après avoir raflé l’intégralité des 32 sièges au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador ainsi qu’à l’Île-du-Prince-Édouard, le Parti libéral perdra assurément des plumes lundi, souligne Jean-Marc Léger. Des gains conservateurs et possiblement néodémocrates dans certaines grandes villes sont attendus, de sorte que le PLC pourrait perdre entre cinq et huit sièges. Ces résultats, qui seront les premiers à être dévoilés, donneront le ton à la soirée électorale.

Québec

«Le Québec, c’est toujours le mystère pour les sondeurs. À travers le Canada, les sondages sont stables, faciles à mesurer. Au Québec, on est cyclothymique. Quand on part dans une direction, on part. Il y a eu la vague bleue, la vague orange, la vague rouge», explique Jean-Marc Léger.

Selon ses estimations, les libéraux devraient perdre quelques sièges au Québec, eux qui en détiennent une quarantaine. La montée fulgurante du Bloc québécois en est la principale cause.

«Jusqu’à 23 % ou 24 %, le Bloc enlevait des votes au Parti conservateur. Depuis qu’il a passé cette barrière, il enlève des votes au Parti libéral», souligne le sondeur.

Les sièges libéraux les plus à risque sont ceux situés à l’extérieur de l’île de Montréal, dans les régions.

Ontario

Province la plus importante en termes de poids au Parlement avec 121 sièges, l’Ontario s’annonce comme une véritable guerre de tranchées entre libéraux et conservateurs. Jean-Marc Léger note qu’il existe trois zones en Ontario; la première, la ville de Toronto, à forte population multiethnique, devrait encore une fois être tapissée de rouge.

La vraie bataille devrait cependant être menée dans le «905», soit la banlieue de Toronto. «C’est nez à nez entre libéraux et conservateurs pour les 33 sièges», note M. Léger. Le reste de l’Ontario devrait, lui, voter pour le Parti conservateur.

La montée du NPD en Ontario pourrait également venir brouiller des cartes dans certaines circonscriptions, ou du moins, leur permettre de conserver certains sièges.

Les Prairies

Sans surprise, le Parti conservateur devrait remporter l’essentiel des sièges en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba. «Il y a 62 sièges et il est possible qu’ils en gagnent 58, voire 60», prédit Jean-Marc Léger.

L’Alberta pourrait même faire élire 34 députés conservateurs dans ses 34 circonscriptions. Seule la région de Winnipeg, au Manitoba, pourrait réserver des surprises.

Colombie-Britannique

À 22 h 30, les bureaux de vote fermeront dans la province la plus à l’ouest du pays. Si l’élection s’annonce aussi serrée qu’on l’entrevoit, on pourrait devoir attendre de voir ce que les électeurs de la Colombie-Britannique ont décidé avant de connaître la nature du prochain gouvernement.

Quatre partis se font la lutte pour les 42 sièges de la province. Dans l’île de Vancouver, le Parti vert et le NPD se livrent une chaude lutte. Dans la ville de Vancouver, la lutte est plutôt entre libéraux et néodémocrates. Dans les régions plus éloignées des grands centres, ce sont plutôt les conservateurs qui dominent.

«À 184 sièges, la majorité [de Justin Trudeau] était forte. Dans chaque province, il va perdre des sièges, la question, c’est de voir jusqu’où il va limiter ses pertes», analyse Jean-Marc Léger en conclusion.