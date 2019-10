Étienne Boulay révèle sa nouvelle silhouette

En juillet dernier, Étienne Boulay s'était lancé un défi: bien manger pendant 100 jours. Son objectif atteint, il est revenu sur les derniers mois qui lui ont permis de perdre 30 lb.

«Défi 100 jours complété et réussi !!! Je republie la photo du résultat, mais cette fois-ci, à côté d’une photo prise le 8 juillet dernier! Au-delà des changements sur ma ''shape'', c’est au niveau de ma digestion et de mon humeur que j’ai vu la plus grande différence», a confié sous sa publication celui qui est récemment devenu papa de la petite Livia.

Sans donner un chiffre précis quant à sa perte de poids, avec les deux photos juxtaposées, on remarque une différence. Dans sa dernière mise à jour, en septembre, Étienne Boulay avait révélé avoir perdu près de 30 livres.

Le défi de l'ancien joueur des Alouettes de Montréal a inspiré plusieurs de ses abonnés, qui ont été nombreux à le questionner à propos de son plan alimentaire. Il a toutefois jugé important de réitérer que ce défi n'était pas une diète, et que le plan qu'il suivait avait été conçu spécialement pour lui.

Si vous souhaitez faire comme moi, assurez-vous de consulter un professionnel avant de le faire», a-t-il notamment écrit.