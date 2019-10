Hydro-Québec lance une nouvelle marque

Hydro-Québec a annoncé, mercredi, le lancement d’une nouvelle filiale baptisée «Hilo» qui offrira des produits et des services personnalisés à ses clients pour les aider à gérer leur consommation d'électricité plus intelligemment et plus efficacement.

Même si le lancement officiel de la marque est mercredi, Hydro-Québec a précisé dans un communiqué que ces activités ne commenceront qu’en 2020. Ainsi, Hilo offrira des produits et services pour permettre aux clients d’Hydro-Québec de mieux gérer leur utilisation de l'énergie et d’économiser de l’électricité.

«D’autres produits et services s'ajouteront de manière évolutive, notamment dans les secteurs des services en énergie pour les entreprises, de la mobilité électrique, du stockage intelligent et de l'autoproduction solaire», peut-on lire.

Capture d'écran

«Avec Hilo, le client deviendra un acteur de premier plan. Collectivement, nous pouvons faire bouger les choses en économisant l'électricité, libérant des quantités d'énergie qui pourront alimenter l'économie du Québec et être exportées ailleurs en Amérique du Nord. Hilo contribuera donc à réduire les émissions de gaz à effet de serre, en plus de créer de la richesse au Québec», a déclaré Éric Martel, président-directeur général d'Hydro-Québec.

Par ailleurs, Sébastien Fournier a été nommé président-directeur général de Hilo. M. Fournier a travaillé pendant des années comme gestionnaire au sein de grandes entreprises du secteur des télécommunications. Récemment, il était vice-président directeur général de 8D Technologies, un chef de file mondial dans la conception et le développement de plateformes et solutions pour le transport urbain.

Le nom de la marque Hilo découle du mot «îlot» et de l’idée d’autonomie. Le «H» et le «O» rappellent Hydro-Québec.