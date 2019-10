Bonne ou mauvaise, la performance de Justin Trudeau dans son entrevue de 30 minutes avec Pierre Bruneau mercredi? Chose certaine Mathieu Bock-Côté et Emmanuelle Latraverse ne disposaient pas de la même grille d’analyse!

Pour cette dernière, Justin Trudeau a paru «en forme, spontané et engagé face à cette élection». Un Justin Trudeau, dit-elle, qu’on avait complètement perdu depuis 10 jours.

«C’est comme s’il venait de se réveiller et comprendre qu’il fallait changer de ton», note-t-elle.

À l’inverse, son collègue a plutôt vu un chef libéral «flageolant, hésitant et pas très sûr de lui».

«Je ne l’apprécie pas, mais je reconnais son talent. C’est un homme qui, lorsqu’il est en possession de ses moyens, est capable d’inspirer, analyse-t-il. Or on le sent flageolant sur un terrain qui n’est pas le sien.»

Ce terrain, c’est celui du nationalisme québécois, estime le chroniqueur, qu’il compare à une glace mince susceptible de faire couler à tout coup le premier ministre sortant.

«Justin Trudeau n’est pas ouvert aux revendications du Québec. Ce n’est pas grave, c’est sa philosophie fondamentale. Quand Pierre Bruneau lui pose quelques questions toutes simples, il n’est pas sur son terrain, il patine.»

Les deux s’entendent toutefois sur l’aspect diviseur de la campagne de Justin Trudeau. «Dans les dernières semaines, il a fait énormément pour exacerber les tensions et les divisions entre les différentes régions du pays dans sa quête pour le pouvoir», estime Emmanuelle Latraverse.

