La location à court terme dans la mire de CASA

CASA poursuit la transformation d'habitations au Québec, venant une fois de plus en aide aux propriétaires. En effet, la designer Camille Perez Charland offrira ses conseils de rénovation et de mise en marché aux gens intéressés par la location à court terme dans «Rénover pour louer», une nouvelle émission qui aboutira sur les ondes de la chaîne spécialisée, l'hiver prochain.

Divers projets de rénovation seront menés dans des maisons, des condos, des chalets et des appartements afin d'augmenter les chances des propriétaires d'attirer les locataires.

La designer promet d'ailleurs des coups d'éclat. «Dans les dernières années, l’offre en location court terme ne cesse de grandir, et avec les réseaux sociaux, la compétition est devenue féroce. Les propriétaires font appel à moi pour transformer leur unité locative dans le but d’augmenter le taux d’occupation et la rendre plus rentable. S’il y a une chose importante à retenir: un "wow" est souvent suivi d’un "chiching"! Prendre des risques, c’est payant!», a-t-elle laissé savoir dans un communiqué.

Au total, 13 émissions d'une demi-heure composeront la première saison de «Rénover pour louer», un concept original québécois produit par Datsit Sphère avec l'aide de Québecor Contenu.