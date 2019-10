Le projet de lab-école se précise à Rimouski

Quatre concepts architecturaux sont maintenant identifiés pour le futur Lab-école de Rimouski, au Bas-Saint-Laurent. Et l'un d'eux sera bientôt retenu pour le nouvel établissement de 25 millions $.

Trente soumissions ont été déposées dans le cadre d'un concours d'architecture lancé en juin dernier. Mais au final, quatre ont été retenues par un jury formé d'enseignants et d'architectes.

Il s'agit des propositions du consortium BGLA, Nollet, R2K et Wigwam, formé de firmes du Québec et de France, de Boon Atelier d'architecture de Québec, de Lapointe Magne et associés et de l'OEUF de Montréal et, enfin, de St-Gelais Montminy et associés architectes de Québec.

Les quatre concepts retenus vont toutefois demeurer secrets jusqu'à la fin janvier, alors que l'un d'eux sera officiellement choisi. D'ici là, les finalistes auront l'occasion de peaufiner leur projet respectif et de mettre la touche finale à ce qui sera, nous promet-on, une école jamais vue au Québec.

«On va ailleurs sur plusieurs aspects et on a des modèles différents. Évidemment, il y a des trames qui semblent se répéter, il y a des tendances au Québec, comme l'intégration de certains matériaux. Mais vous pouvez être sûr que la communauté de Rimouski va être fière, peu importe le gagnant à la fin», a dit Natacha Jean, directrice générale de Lab-école.

Le futur Lab-école de Rimouski comptera 17 classes de niveau primaire et huit de niveau préscolaire, de même qu'un gymnase et des espaces collectifs. Avec un budget de 25 millions $, il s'agira du plus gros des cinq futurs Lab-écoles de la province avec près de 400 élèves. Il sera construit dans le quartier Saint-Pie X de Rimouski et ouvrira ses portes pour la rentrée scolaire de septembre 2022.