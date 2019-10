Les déplacements des chefs révélateurs de leur stratégie

Dans le dernier sprint avant les élections fédérales, les déplacements des chefs sont très révélateurs de leur stratégie, explique une experte en relations publiques.

«C’est le concours de celui qui franchit le plus de kilomètres, qui traverse le plus de provinces, qui va voir le plus de gens», suggère Julie-Anne Vien, directrice associée du cabinet de relations publiques NATIONAL.

Évidemment, les politiciens se concentrent sur les circonscriptions où la balance peut pencher en leur faveur.

La plupart des chefs passent beaucoup de temps au Québec, ce qui traduit l’importance de la province à leurs yeux à l’heure où le Bloc québécois fait une remontée spectaculaire dans les sondages.

«Ça en dit long : est-ce qu’on vient consolider, sauver les meubles, est-ce qu’on est en mode panique?», conclut-elle.

Visionnez l’entrevue complète ci-haut.