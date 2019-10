Les Satanistes ont désormais droit de cité à l'École navale américaine

Le Temple des satanistes, une organisation considérée comme une religion aux États-Unis, a désormais droit de cité à l'École navale d'Annapolis, qui forme les officiers de l'US Navy, à condition de ne pas célébrer de messes sataniques, selon une porte-parole de l'École navale, le commandant Alana Garas.

«Récemment, un groupe d'aspirants officiers de Marine dont les croyances sont alignées sur celles pratiquées par le Temple satanique a requis un espace de réunion pour discuter de leurs croyances et les partager», a indiqué le commandant Garas dans un communiqué.

«La demande était pour un espace d'étude de groupe, pas pour une messe satanique», a-t-elle ajouté, précisant que le Temple satanique est «une mouvement religieux non-théiste et politiquement actif reconnue comme une religion par le service des impôts».

«Les aspirants ont le droit de se réunir pour discuter de leurs croyances comme ils le souhaitent, mais conformément à la politique du ministère de la Défense, les militaires ne peuvent pas mener des activités politiques partisanes», a-t-elle souligné.

Dans un communiqué, le Temple satanique qui contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, ne vénère pas le diable, a assuré qu'il défendrait son droit à célébrer des offices religieux.

L'organisation, qui prône l'empathie et la recherche de la connaissance, la justice, le droit à disposer de son corps et la science, a estimé dans un communiqué séparé que ses convictions n'étaient pas incompatibles avec son caractère religieux et ne devaient donc pas l'empêcher de célébrer des offices.

«Si l'École navale veut empêcher les aspirants d'une religion quelconque de célébrer des offices parce que leur Église défend des opinions politiques ou sociales, il faudra qu'ils interdisent les messes des catholiques parce que leur Église milite contre l'avortement, des mormons qui militent contre le mariage gai et quasiment toutes les églises protestantes qui font les deux», a souligné le porte-parole des satanistes, Lucien Greaves.