Nouveau refuge pour femmes itinérantes à Montréal en 2021

Un nouveau refuge pour femmes itinérantes, ouvert 24 heures sur 24 et comprenant 22 lits, verra le jour au centre-ville de Montréal.

L’organisme Chez Doris, qui offre des services aux femmes en situation d’itinérance, a reçu en 2018 un don lui permettant de faire l’acquisition d’un nouvel immeuble dans l’ouest du centre-ville. Un changement de zonage était toutefois nécessaire pour entamer des travaux de rénovation, ce que l’arrondissement de Ville-Marie a approuvé.

«Aujourd'hui est un grand jour dans l'histoire de Chez Doris», a souligné mercredi sa directrice générale, Marina Boulos-Winton, lors d’un point de presse.

L'édifice actuel qu’occupe Chez Doris, situé sur la rue Chomedey, ne permet pas de répondre adéquatement à la demande grandissante en matière d'itinérance dans le secteur, a affirmé Mme Boulos-Winton. Le refuge n’est ouvert que le jour et possède seulement une douche et six lits.

Des discussions sont en cours avec le gouvernement fédéral et la Ville de Montréal pour financer une partie de la facture des travaux, estimés à 2,1 millions $. Les nouvelles installations devraient ouvrir à l'hiver 2021.

Demande en hausse

Chez Doris a vu son nombre de demandes en vêtements et accès aux douches exploser de 50 % l’été dernier, une hausse attribuable principalement

au déménagement du refuge pour sans-abri La Porte Ouverte en décembre 2018. Une nouvelle clientèle, composée majoritairement de femmes inuites provenant du nord de l'arrondissement, a fait son apparition, a relaté Mme Boulos-Winton.

Au total, l'organisme a reçu 29 450 visites en 2018, soit une augmentation de 17,78 % par rapport à l'année précédente.

L'ajout d'un deuxième immeuble occasionnera une hausse de plus de 1 million $ des frais d'exploitation de Chez Doris. En tout, ce sont plus de trois millions $ par année qu'aura besoin l’organisme pour fonctionner.