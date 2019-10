Quatre meurtres de mafieux finalement résolus

Les forces de l’ordre ont annoncé mercredi avoir résolu pas moins de quatre meurtres de mafieux commis en 2016 à Montréal et à Laval.

Quatre personnes - trois hommes et une femme - ont été arrêtées mercredi matin et huit perquisitions étaient toujours en cours en fin d’avant-midi.

Jonathan Massari, 38 ans, Dominico Scarfo, 47 ans, Guy Dion, 48 ans et Marie-Josée Viau, 44 ans, sont soupçonnés d’avoir commis ou trempé dans les meurtres de Lorenzo Giordano, Rocco Sollecito et des frères Vincenzo et Giuseppe Falduto en 2016.

D’ailleurs, une perquisition était en cours dans la petite municipalité de Saint-Jude, en Montérégie, afin de retrouver les restes des deux frères, dont les corps n’avaient toujours pas été retrouvés depuis leur mystérieuse disparition, en juillet 2016.