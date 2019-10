Un candidat vert se désiste et appelle à voter pour le NPD

Un candidat vert a lancé la serviette, demandant aux électeurs de voter pour son adversaire néo-démocrate.

Dans un message posté sur Twitter, Michael Kalmanovich a annoncé mercredi son retrait de la course. L’homme qui voulait être député dans Edmonton Strathcona a expliqué qu’il mettait fin à sa campagne parce que le changement climatique était «plus important que la politique et certainement plus que des victoires personnelles».

Sur Twitter, comme sur son site web, il a encouragé ses partisans à voter pour la candidate du NPD Heather McPherson.

Dans l’heure qui suivait, la formation politique déclarait dans un communiqué que «Michael Kalmanovich n'est plus candidat dans Edmonton-Strathcona et n'est plus membre du Parti», ajoutant qu’elle ne fera pas d'autres commentaires.

Michael Kalmanovitch, qui se présente comme un activiste de longue date, dit avoir risqué une arrestation la semaine dernière lors d’une action avec Extinction Rebellion sur le pont Walterdale d'Edmonton.

«Nous avons besoin de changements systémiques pour faire face à l'urgence climatique et c'est pourquoi j'ai décidé de me présenter aux élections», a-t-il dit.

«J’ai mené cette campagne dans l’objectif de gagner la circonscription d’Edmonton Strathcona, mais selon les prévisions des sondages, il est devenu évident qu’il est peu probable que je l'emporte avec notre système de scrutin majoritaire à un tour. Mon objectif n'a jamais été le pouvoir politique personnel. Mon objectif a toujours été de faire changer les politiques. C’est la raison pour laquelle je termine ma campagne dès aujourd’hui et appelle les partisans à envisager de voter de façon stratégique pour le parti avec le second meilleur plan d'action pour le climat.»