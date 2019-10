Le candidat du Bloc québécois dans Hochelaga, Simon Marchand, y est allé d’une publicité pour le moins originale afin de se positionner comme la meilleure option pour les électeurs de sa circonscription.

Dans la vidéo du candidat, on y voit les «méchants» libéraux et conservateurs, respectivement illustrés en super-vilain et en dinosaure maléfique, anéantir le Stade olympique. Devant cette menace, M. Marchand se transforme en superhéros bloquiste à la rescousse de sa circonscription.

La publicité n’a évidemment pas laissé les analystes de «La Joute» indifférents.

«On est en train de critiquer M. Trudeau pour, justement, avoir fait une campagne où on a démonisé les adversaires. [...] Il faut avoir la même grille d’analyse, on ne peut pas critiquer Justin Trudeau de faire la même chose et ensuite applaudir l’autre parce qu’il le fait dans une bande dessinée avec des flammes», tranche Emmanuelle Latraverse.

S’il n’y voit pas une polarisation exacerbée, Mathieu Bock-Côté se dit toutefois agacé par l'«infantilisation» du discours public.

«J’ai l’impression qu’un jour, les élections vont avoir un côté Goldorak, où il va y avoir des G.I. Joes d’un côté et des Cobras de l’autre, à chacun ses dessins animés préférés.»

Voyez l’extrait de l’émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus.