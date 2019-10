Une pyramide de Ponzi de 290 millions de dollars démantelée

Un tribunal polonais a condamné mercredi à de lourdes peines de prison un couple auteur d'une pyramide financière qui a soutiré l'équivalent d'environ 200 millions d'euros à quelque 18 000 clients de leur société d'investissement Amber Gold.

Marcin P. a été condamné à 15 ans de prison et sa femme Katarzyna à 12 ans et six mois de réclusion.

Les faits remontent aux années 2009-2012. Selon un schéma classique, le couple promettait à des épargnants d'investir leur argent dans l'or ou d'autres métaux précieux, et, la pyramide grandissant, leur versait au début d'importants intérêts, allant jusqu'à 16% par an.

Accusés aussi de blanchiment d'argent, car les fonds recueillis transitaient par de nombreux comptes et sociétés de leur groupe, dont une compagnie aérienne à bas prix, OLT Express, qui avait rapidement fait faillite, les deux époux doivent payer une amende de près de 70 000 euros et dédommager leurs victimes.

Sur l'ensemble des fonds disparus, seulement une part mineure a pu être récupérée et remboursée.

Tous les deux doivent s'abstenir de toute activité économique pendant 10 ans.

Le procès a eu un côté politique: les conservateurs nationalistes de Droit et Justice (PiS) au pouvoir ont reproché à leurs prédécesseurs centristes de n'avoir pas surveillé efficacement Amber Gold et d'avoir omis de vérifier le passé de son fondateur, condamné à plusieurs reprises pour escroquerie.

Une commission parlementaire initiée par le PiS a enquêté sur cette affaire, convoquant notamment, comme témoin, Donald Tusk, le chef du Conseil européen et ex-Premier ministre polonais.