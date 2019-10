Le sondage Léger-TVA de jeudi laisse entrevoir des luttes serrées dans plusieurs circonscriptions, dont certaines où des têtes d’affiche sont en danger.

Les analystes de «La Joute» Emmanuelle Latraverse et Jonathan Trudeau ont passé en revue certaines des circonscriptions qui seront particulièrement surveillées au cours de la soirée électorale de lundi.

Beauce

Sans contredit l’une des luttes les plus attendues de cette élection au Québec, la bataille de la Beauce met aux prises le candidat du Parti conservateur, Richard Lehoux, et le chef du Parti populaire du Canda et député sortant Maxime Bernier.

Ce dernier parviendra-t-il à conserver son siège? Emmanuelle Latraverse croit que non. «Je le donne aux conservateurs par une très, très, très, très mince marge.»

Jonathan Trudeau souligne que la bonne performance de Maxime Bernier au deuxième débat en français pouvait lui donner un dernier avantage, d’autant plus qu’il a concentré tous ses efforts dans les derniers jours sur sa réélection dans son comté. Malgré tout, il souligne que les stratèges conservateurs mettent cette circonscription dans la colonne des gains.

Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine

La ministre libérale sortante du Revenu national, Diane Lebouthillier, est en position précaire dans sa circonscription. «On sent la vague bloquiste sur le terrain. On espère que le fait qu’elle soit appréciée et qu’elle soit une femme de terrain fera la petite différence pour sauver son élection», rapporte Emmanuelle Latraverse.

Montmagny–L’Islet-Kamouraska–Rivière-du-Loup

Le député conservateur sortant Bernard Généreux se trouve en difficulté dans sa circonscription et pourrait être emporté par la vague bleu pâle. Son rival bloquiste Louis Gagnon pourrait profiter du vent dans les voiles de son parti pour se faufiler, selon Jonathan Trudeau.

«Si la vague est aussi importante qu’on le pense, je crois que c’est un comté qui pourrait être avalé par le Bloc.»

Beauport–Côte-de-Beaupré–Île d’Orléans–Charlevoix et Beauport–Limoilou

Les deux circonscriptions conservatrices de la région de Québec sont à risque. Emmanuelle Latraverse prédit une victoire du député sortant Alupa Clarke dans Beauport–Limoilou, mais donne Beauport–Côte-de-Beaupré–Île d’Orléans–Charlevoix au Bloc québécois.

De son côté, Jonathan Trudeau souligne que les conservateurs sont bien conscients que la circonscription d’Alupa Clarke est très précaire.

Ce qui est intéressant dans Beauport–Côte-de-Beaupré–Île d’Orléans–Charlevoix, ajoute-t-il, c’est que la députée sortante Sylvie Boucher aurait pu se faire chauffer par un candidat libéral. Or, il y a eu bisbille, de sorte que ce candidat s’est présenté comme indépendant et risque de diviser le vote. «Ça pourrait permettre au Bloc de se faufiler», dit-il.

Compton—Stanstead

La députée et ministre de l’Agriculture sortante, Marie-Claude Bibeau, se trouve étonnamment en danger dans sa circonscription estrienne, où le bloquiste David Benoît menace de lui soutier son siège.

«C’est difficile pour elle, mais en même temps, c’est l’une des régions où le Bloc est un peu moins bien organisé que d’autres. Est-ce que c’est ce qui va la sauver in extremis? Peut-être, mais c’est sûr que ça s’annonce très difficile pour elle», analyse Emmanuelle Latraverse.

