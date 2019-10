Québec et les autochtones se rencontrent

Le gouvernement et les représentants autochtones se sont relancé la balle à l’entrée d’une première rencontre jeudi à Québec visant à déterminer les actions à mettre en place à la suite de la publication du rapport Viens sur la discrimination systémique vécue par les autochtones.

«Le gouvernement du Québec est là aujourd’hui pour entendre les priorités des premières nations. Je n’ai pas d’ordre du jour, je n’ai pas de plan, car je veux qu’on le monte ensemble», a déclaré la ministre responsable des Affaires autochtones, Sylvie d’Amours, ajoutant qu’elle avait «une réflexion» à partager aux représentants des premières Nations.

À son arrivée à la rencontre, jeudi, le chef de l’Assemblée des premières nations Québec-Labrador, Ghislain Picard, s’est dit intéressé de voir comment le gouvernement comptait mettre en place ces recommandations.

«Ça fait un an qu’on est sous un gouvernement caquiste et on est intéressé de voir la couleur des engagements du gouvernement par rapport à la situation», a-t-il expliqué.

Il a également rappelé l’importance de prendre aussi en compte les conclusions de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées menée par le gouvernement fédéral.

Une série de 21 recommandations y avaient été adressés directement au gouvernement québécois dont le lancement d’une commission d’enquête et la mise sur pied d’une cellule de crise par le ministère de la Sécurité publique.

Selon Ghislain Picard, les représentants des communautés autochtones doivent rester «vigilants» étant donné de «nombreux rendez-vous manqués» au courant des dernières années. Il a toutefois souligné l’ouverture de Québec après les excuses formulées par le premier ministre François Legault.

Le gouvernement Legault avait offert «les excuses les plus sincères de l'ensemble de l'État québécois» aux communautés autochtones début octobre. Ces excuses ont fait suite à la parution du rapport lapidaire dénonçant la discrimination systémique que subissent les membres des nations autochtones dans les services publics québécois. Son auteur, le juge à la retraite Jacques Viens, y a formulé pas moins de 142 «appels à l’action» pour rétablir un lien de confiance entre les nations autochtones et le gouvernement du Québec.