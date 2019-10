Sortie d’automne: rallye numérique au bord de la rivière des Prairies

À la recherche d’une sortie d’automne familiale à Montréal? Un rallye numérique permettant de sillonner sept parcs aux abords de la rivière des Prairies a été lancé au début du mois.

L’application mobile Complètement nature contient huit défis s’adressant principalement aux enfants âgés entre 5 à 12 ans et à leur famille.

Par exemple, au début du parcours concernant le parc Basile-Routhier dans Ahuntsic, les participants sont d’abord invités à faire quelques dizaines de pas à partir de la borne de départ, en s’orientant à l’aide des points cardinaux.

Ils en apprendront ensuite davantage sur les 27 espèces d’arbres plantées dans ce parc dans le cadre d’un projet de recherche pour étudier la biodiversité.

Le trajet se termine au pavillon d’accueil du Parcours Gouin, où on explique pourquoi celui-ci est considéré comme le premier bâtiment «net zéro» à Montréal.

Les huit stations peuvent être faites séparément, dans n’importe quel ordre, à pied ou à vélo. Si on choisit de les faire l’une à la suite de l’autre sans arrêt, il faut prévoir environ trois heures pour compléter le parcours.

Cette application gratuite a été développée par le Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement et est disponible dans les boutiques d'applications pour les appareils Android et Apple.